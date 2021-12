Drogues du viol : les langues se délient, les plaintes sont plus nombreuses

C’est au départ un médicament, qui est utilisé pour faciliter certains sevrages. Ce qu’on doit savoir, c’est que c’est une substance endogène, c’est-à-dire que nous la fabriquons aussi dans notre propre système nerveux central. Elle va aller agir sur de récepteurs au niveau de notre cerveau. Son effet va dépendre de la quantité que nous avons absorbée. Il va entraîner une réduction des défenses, une relaxation musculaire et au fur et à mesure que la concentration augmente, on va perdre le contrôle, on va rentrer dans de l’ébriété, qui peut aller jusqu’à la somnolence, l’endormissement et éventuellement le coma. Mais dans les dossiers de soumission chimique on peut aussi retrouver des benzodiazépines, des médicaments pour dormir ou des anxiolytiques.

On parle beaucoup ces dernières semaines de la soumission chimique par GHB ou autres drogues assimilées. Faut-il en conclure qu’il y a une recrudescence des cas ?

Je pense qu’on assiste plutôt à une libération de la parole. La soumission chimique et l’utilisation de GHB, cela fait très longtemps qu’on s’y intéresse dans les hôpitaux. Mais depuis quelques mois, plus de plaintes sont déposées en ce sens. On va donc faire plus d’analyses, pour mettre en évidence une éventuelle soumission chimique.

Il y a aussi une belle évolution dans la prise en charge. Il y a des centres dédiés à la prise en charge de victimes de violences sexuelles. Il y en a par exemple à Liège, Charleroi et Bruxelles. Lorsque vous avez été soumis par ce type de produits ça n’est pas facile d’expliquer ce qui vous est arrivé. Vous êtes dans un état ébrieux, vous avez une amnésie… Donc, si vous avez devant vous des professionnels formés à ce type de prise en charge, les choses sont beaucoup plus simples.

Si l’on pense avoir été victime de ce genre de pratique, que faut-il faire ?

Il faut surtout se dépêcher. Il faut se rendre le plus rapidement possible dans l’un des centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles ou dans un poste de police. Idéalement, des prélèvements de sang et d’urine doivent être réalisés dans les 24 heures après les faits. Ces prélèvements sont conservés, ils sont congelés jusqu’à ce que la victime décide si elle compte porter plainte ou non. Elle aura alors le temps de réfléchir, mais l’essentiel c’est que les prélèvements soient faits au bon moment.

On parle surtout de la soumission chimique dans le cadre d’agressions sexuelles contre des jeunes femmes. Connaît-on d’autres usages de ces produits ?

Oui, la soumission chimique couvre un vaste domaine. Cela consiste à administrer une substance à quelqu’un pour lui faire faire quelque chose qu’il n’a pas envie de faire ou qu’il n’a pas décidé de faire. La soumission chimique est parfois utilisée pour le vol ou sur des personnes âgées pour les faire se tenir tranquilles. Ça peut arriver dans des maisons de repos ou des familles, et cela fait partie de la maltraitance de la personne âgée.