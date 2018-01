Drogue: ouvrir des "salles de shoot" en Belgique? C'est possible, conclut une étude

C'est une info RTBF: une équipe de l'Université de Gand et de l'UCL vient de rendre son rapport. L'étude, commandée par le gouvernement fédéral, a examiné la faisabilité de salles de shoot (comme on les appelle) dans les cinq grandes villes belges, dont Liège.

Que dit cette étude ?

L’étude universitaire fait plus de 200 pages. Elle examine la possibilité d'une mise en place chez nous de salles de consommation de drogues qui existent déjà dans nos pays voisins. L'étude rappelle que plus personne ne conteste leur efficacité : baisse des overdoses, meilleures conditions d'hygiène, diminution des seringues abandonnées ou des troubles sur la voie publique.

On parle bien de la possibilité d’ouvrir une salle où des drogués peuvent venir consommer l'héroïne qu'ils se sont eux-mêmes procurée. Et ce, sans être inquiétés par la police.

Un débat ultra-sensible politiquement

Il l'est même tellement que le rapport n'aborde pas la volonté politique d'installer ou non une salle de shoot. Elle en examine simplement la possibilité technique à Liège, Charleroi, Bruxelles Gand et Anvers. Et là-dessus, il y a consensus. A quelques nuances près, dans chaque ville, les intervenants locaux trouvent des solutions pratiques.