Drapeaux rouges hissés en Fagnes: annonce d'un danger très localisé

Trois drapeaux rouges viennent d'être hissés par le DNF (Département Nature et Forêt de Wallonie) à certaines entrées de la Réserve Naturelle des Hautes Fagnes; dans un article précédent, nous annoncions qu'aucun drapeau rouge ne serait hissé par le Département forestier cette saison en raison du confinement lié à la crise du Covid 19; les Fagnes, comme on s'en doute, sont extrêmement sèches en ce moment et comportent donc des risques d'incendie, mais depuis le confinement, quasi plus aucun promeneur n'est signalé sur le plateau fagnard, hormis quelques habitants de villages voisins. Du reste, les trois parkings principaux proches des accès à la Réserve ont été fermés par la police à l'aide de rubalises (Baraque Michel, Botrange et Maison du Parc Naturel). Pourquoi dès lors ce volte-face du DNF?

Les parkings proches des Fagnes fermés par la police - © RTBF - Philippe Collette

Interdiction d'accès à un lieu à risque Il semblerait d'abord que ce serait par pure précaution suivant ainsi la décision prise en province du Limbourg. En Fagnes toutefois, depuis quelques saisons, le DNF a changé sa manière de gérer les drapeaux rouges. Alors qu'auparavant, de nombreux mâts étaient disséminés à l'entrée et au coeur des Fagnes, des drapeaux ne sont désormais hissés qu'en cas de danger d'incendie très localisé, explique-t-on du côté de la direction de Malmedy. C'est le cas depuis cette semaine dans la vallée de la Helle, dont l'accès peut se faire par la Baraque Michel ou Botrange, où un tronçon vient d'être totalement interdit entre la fontaine Perigny et le pont Marianne Libert, soit quelque 3,3 kilomètres essentiellement de caillebotis. Cette vallée est en effet difficile d'accès pour les pompiers en cas d'incendie et peut constituer un piège pour les promeneurs.

Écriteau d'interdiction d'accès - © RTBF - Philippe Collette Pas de grande utilité? Pour l'heure, comme les Fagnes sont désertées des promeneurs, c'est par prudence que les trois drapeaux ont été hissés; plus généralement, les drapeaux rouges ne semblent aujourd'hui guère utiles aux yeux du DNF de Malmedy d'autant que, on le sait très peu, les drapeaux rouges n'interdisent pas la balade en Fagnes: ils préviennent d'un risque d'incendie et c'est au promeneur à prendre ses responsabilités. Ils interdisent seulement, écriteaux à l'appui, l'accès aux chemins de randonnées rouges comme c'est le cas depuis quelques jours pour la Vallée de la Helle; un drapeau rouge n'a de toute façon jamais évité un départ de feu, conclut-on encore au DNF.