Double meurtre d'Herstal: le principal suspect s'est livré à la police turque

Samedi, la police découvrait les corps ensanglantés d'une quinquagénaire et de sa fille de 33 ans rue Janson à Herstal. Les deux femmes avaient été poignardées et égorgées. La police avait été prévenue par un parent proche chez qui le compagnon de la plus jeune des victimes avait déposé son enfant.

Très rapidement les soupçons des enquêteurs se sont orientés vers le compagnon de cette jeune mère de famille, un compagnon en fuite.

7 à 8 plaintes en quelques mois

La jeune femme était séparée de son compagnon, une séparation très mal vécue par celui-ci. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à la harceler et à la menacer. La victime se sentait menacée. Elle avait d'ailleurs déposé plainte à plusieurs reprises : "on parle de 7 à 8 plaintes pour harcèlement et menaces depuis le mois de septembre", confirme Damien Leboutte, procureur de division au parquet de Liège, "la police a rédigé les PV qui ont été transmis au Parquet et le Parquet a saisi un juge d'instruction".

Pourtant entre ces plaintes, la saisie du juge d'instruction et ce samedi, aucune mesure n'avait été prise pour éviter le drame:" La seule possibilité d'intervenir en urgence , c'est de priver la personne de liberté, la déférer et de sollicter un mandat d'arrêt mais pour cela il faut que certaines conditions soient remplies. C'est le juge qui apprécie dans ce cas. Après coup, on peut toujours se dire que c'est évidemment choquant et qu'on aurait peut être pu faire quelque chose. Il faut se replacer au moment où le magistrat doit apprécier ou non. Si on avait su que ce monsieur allait passer à l'acte, il est clair qu'on réagirait. La justice est humaine et nécessite une appréciation qui reste humaine elle aussi", ajoute le procureur Leboutte.

Il se constitue prisonnier

Depuis samedi, on se doutait que le principal suspect de ce drame familial avait fui vers son pays natal, la Turquie. Un mandat d'arrêt international a été lancé. Ce lundi, l'homme s'est dans un commissariat d'Ankara où il s'est constitué prisonnier.

La justice belge pourrait dénoncer les faits à la Turquie et l'homme serait , dans ce cas , jugé là-bas ou , ce qui est moins vraissemblable mais pas inenvisageable, il pourrait aussi être extradé et jugé chez nous.