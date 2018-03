Double meurtre au couteau, à Herstal

C'est une tragédie qui secoue la communauté des herstaliens d'origine turque, ce samedi, et qui, depuis quelques heures enflamme les réseaux sociaux: une jeune dame d'une trentaine d'années, et sa mère, quinquagénaire, ont été tuées, vraisemblablement dans la nuit de vendredi, à leur domicile, situé juste à l'arrière d'un commissariat...

La police est sur la piste d'un suspect: l'hypothèse la plus probable est qu'i s'agit d'un crime passionnel. Selon les premiers éléments de l'enquête de voisinage, la structure de cette famille est passablement compliquée. La femme, qui a un garçon d'une précédente union, a épousé l'été dernier un homme, employé d'un supermarché de l'agglomération iégeoise, un homme avec lequel elle a eu une fille, voici quelques mois. Les relations seraient rapidement devenues orageuses, et des menaces auraient été proférées, à plusieurs reprises. Des menaces qui se seraient multipliées, précisées et accentuées au cours des dernières semaines, voire des derniers jours. L'intéressé est actuellement recherché.

Selon des proches de la victime et de sa mère, la police locale aurait été alertée à plusieurs reprises, mais il n'a pas été possibe d'en obtenir une confirmation officielle. Quoi qu'il en soit, si des demandes de protection ont été faites, elles n'ont pas débouché sur des mesures efficaces...