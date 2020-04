Double cellule de crise pour le Grand Fa à Malmedy

C’est une des maisons de retraite qui a très tôt fait appel à une aide de l’armée, mais qui pour l’instant n’a rien vu venir. Le home du Grand Fa à Malmedy est dans la tourmente avec de nombreuses victimes. Au point qu’une cellule de crise a été mise en place. Le point sur la situation dans cette maison de retraite de 110 lits.

Dix morts depuis le 2 avril, dont un ce mardi, une bonne trentaine de résidents positifs ou fortement suspectés de l’être qui se retrouvent confinés, la crise du coronavirus frappe durement le Grand Fa de Malmedy. Une double cellule de crise a été mise en place.

" On avait déjà une cellule de crise qui fonctionne tous les matins et où on règle les problèmes au niveau de la commune mais aussi du centre hospitalier Reine Astrid et du Grand Fa. C’est aussi ce qui nous a permis, au niveau matériel de protection, d’être relativement bien servi. Et puis maintenant nous avons aussi une cellule de crise propre au Grand Fa ", précise Ginette Fabritius, présidente du CPAS, dont dépend le home.

La cellule de crise interne a d’ailleurs décidé mardi d’étendre à tous les résidents les mesures de protection prises pour les personnes infectées. Quant aux 120 membres du personnel, ils ne sont pas non plus épargnés. D’où cet appel à l’armée : " Je pense qu’on est à 22 membres du personnel testés positifs ou avec de fortes suspicions. Nous avons donc demandé l’aide de l’armée. Nous avons très rapidement eu un accusé de réception nous disant que notre institution était prioritaire ou en tout cas le serait, mais depuis lors nous n’avons rien vu arriver en termes de moyens mis à notre disposition ", regrette Ginette Fabritius.

Deux membres du personnel ont récemment pu reprendre le travail après une période de confinement.