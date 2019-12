Dossier Uvelia: Alain Mathot est renvoyé en correctionnelle pour des faits de corruption

La chambre du conseil de Liège a ordonné lundi le renvoi d'Alain Mathot devant le tribunal correctionnel de Liège, selon des informations obtenues par la RTBF. L'ex-député-bourgmestre de Seraing est poursuivi pour des faits de corruption dans le cadre de la construction de l'incinérateur de déchets d'Intradel, à Herstal.

Alain Mathot conteste la corruption. Son avocat, Me Jean-Philippe Mayence, évoque une enquête réalisée exclusivement à charge.

Le dossier Uvelia a déjà été jugé par le tribunal correctionnel de Liège, puis en appel. Alain Mathot ne figurait pas parmi les prévenus; son immunité parlementaire n'avait pas été levée. Le jugement rendu en correctionnelle affirmait pourtant noir sur blanc qu’il avait reçu 700.000 euros pour influencer l’attribution du marché.

Quand Alain Mathot a cessé d’être député, la justice liégeoise a relancé la procédure à son encontre et elle a demandé son renvoi devant le tribunal correctionnel. Vu le contenu du premier jugement, Alain Mathot a estimé qu’il ne pourrait pas avoir un procès équitable à Liège. Dans l’espoir d’être jugé ailleurs, il a introduit une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rejeté sa requête en septembre dernier. La procédure a donc pu reprendre au stade de la chambre du conseil. Et c'est cette chambre du conseil qui a ordonné le renvoi d'Alain Mathot devant le tribunal correctionnel.