Donceel va remplacer son éclairage public par du LED

La commune de Donceel, 3000 habitants, veut être à l'avant-garde des mesures environnementales. Elle s'est d'ailleurs engagée à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, même si elle reconnaît que l'objectif sera difficile à atteindre.

C'est dans ce cadre qu'elle a décidé de remplacer tout son éclairage public par des luminaires moins énergivores. Un projet qui lui vaut d'ailleurs une nomination aux prix Belfius Smart City Award pour les communes de moins de 30 000 habitants.

Philippe Mordant, le bourgmestre de Donceel, explique ce projet: "Nous allons remplacer tous les luminaires énergivores par du luminaire LED, beaucoup moins énergivore. Notre commune a toujours été un peu avant-gardiste. Et donc on a réfléchi, et plutôt que de l'étaler sur dix années, on va le faire sur une seule année".

600 points lumineux à remplacer

Un projet qui a un coût: "L'investissement est de 240 000 euros et concerne plus de 600 points lumineux" précise le bourgmestre. "En plus, nous croisons les doigts car nous avons présenté un projet smart région et ce projet pourrait être subsidié à concurrence de 50%. L'investissement net pour la commune serait alors de 120 000 euros et un retour sur investissement de 4,5 ans".

Donceel est donc candidat au prix des Smart Cities. Elle saura le 24 avril si elle en est la lauréate.