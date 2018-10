Donceel: une élue échevine doit céder sa place ... à un collègue masculin

A Donceel, c'est un peu le monde à l'envers. Une élue ne deviendra pas échevine après les élections du 14 octobre dernier. Isabelle Riga est victime du nouveau décret wallon sur la mixité. Un décret qui a justement été voté pour amener plus de femmes dans les collèges communaux et provinciaux.

Lors du scrutin communal à Donceel, la liste Intérêts communaux a décroché la majorité absolue. En termes de voix de préférence, le futur bourgmestre Philippe Mordant est suivi de 4 femmes, qui auraient donc dû occuper les 3 échevinats et la présidence du CPAS. "Auraient" car le nouveau décret mixité porté par la ministre libérale Valérie Debue et la députée Hélène Ryckmans impose, dans le cas de Donceel, la présence d'au moins un homme supplémentaire au sein du collège.

Ici, le citoyen ne choisit plus

Quatrième meilleur score de la liste, Isabelle Riga va donc devoir céder la place d'échevine qui lui était promise à Arnaud Delvaux, qui a pourtant obtenu une voix de moins qu'elle. Pour cette infirmière de l'hôpital de la Citadelle, la pilule est amère: "Je trouve que c'est injuste. Madame Debue et Madame Ryckmans se plaignent qu'il n'y a pas assez de femmes élues, il n'y en a que 38%. Chez nous, j'ai été élue et finalement je dois céder ma place. Donc je pense que c'est un non-sens par rapport à leur loi. Ils demandent la parité sur une liste communale, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je pense que le reste, c'est le citoyen qui choisit. Et ici, le citoyen ne choisit plus. Pour moi, le mot élection n'a plus sa définition correcte".

Mais ce nouveau décret wallon sur la mixité au sein des collèges communaux et provinciaux, d'autres femmes s'en félicitent: celles qui vont devenir échevines à la place de collègues masculins: c'est notamment le cas à Wasseiges et Anthisnes.