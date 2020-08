Donceel s'attaque au problème des coulées de boues lors d'orages

Les derniers orages ont fortement touché la commune de Donceel, avec inondations et coulées de boues. Le Collège communal a donc pris plusieurs décisions à réaliser en urgence pour tenter d’endiguer le problème.

Au total, 17 points noirs ont été identifiés et 53 aménagements divers vont être réalisés " D’abord, point par point, il y aura un positionnement de fascines de paille pour éviter l’écoulement des boues et filtrer les eaux, en collaboration avec les agriculteurs, pour implanter des jachères, ce qui augmentera la retenue d’eau en amont. Nous aurons aussi un ouvrage plus gigantesque au niveau de la rue Joirkin, qui a été fortement touchée. Là, nous allons réaliser une sorte de pertuis qui va récolter les boues et les eaux si jamais elles passent les deux fascines et la jachère. Donc on va enterrer une canalisation de 500 pour reprendre le déversoir d’orage qui va vers le ruisseau qui se trouve en contrebas ", précise le bourgmestre Philippe Mordant.

Quant aux délais : " Tout ce qui est fascines, aménagements de diguettes, jachères, etc., on a déjà rencontré et obtenu l’accord de trois agriculteurs. Nous avons aussi pris la décision d’augmenter la prime de compensation pour l’implantation de jachère en la faisant passer de 1250 à 1500 euros ", complète-t-il.

Les plus gros travaux devraient être réalisés d’ici le printemps et la commune lance un appel à collaboration aux agriculteurs.