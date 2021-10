Dolhain Limbourg : Valérie Dejardin plaide pour faire évoluer le statut des "petits" bourgmestres

"La première mandature a été compliquée avec l’opposition, ce n’était pas très serein. Après le scrutin de 2018, j’espérais une mandature plus sereine, l’équipe est soudée". Mais voilà le Covid et les inondations sont passés par là. "Honnêtement, il faut avoir les reins solides pour avoir envie de continuer et se dire que l’on va pouvoir enfin réaliser son programme et ses projets dans les 3 prochaines années".

"Dans les petites communes, on n’a pas de grands services qui peuvent préparer tous les dossiers, la présence du bourgmestre sur le terrain, pour défendre les dossiers est importante. La tâche de bourgmestre devient complexe, c’est quelque chose qu’il faudra revoir à un moment donné. Ce n’est pas une vie à mener pendant 20 ans. Depuis le 14 juillet, c’est du non-stop, 7 jours sur 7, 10 à 12 heures par jour quand cela va bien. Même aujourd’hui, je ressens toujours le contrecoup de ces semaines de tension, de pression quand on a la vie des gens entre nos mains et ça, c’est quelque chose à laquelle on ne pense pas quand on se présente sur une liste communale.

Elue sur la liste La Limbourgeoise, présidente des bourgmestres de l’arrondissement de Verviers et de la Fédération verviétoise du PS, Valérie Dejardin traduit le sentiment de la plupart des bourgmestres : ils ont de plus en plus de tâches à remplir, à gérer. Beaucoup sont à la limite de la rupture. Et quand on demande à la bourgmestre si, elle se sent d’attaque pour poursuivre, pour aller jusqu’à la fin de son mandat voire au-delà, elle nuance :

"Oui, pour les 3 ans à venir, on travaille depuis des semaines à cette phase de reconstruction de la ville. Je sais vers où je vais. Ce chantier-là ne me fait pas peur et c’est pour aller vers du positif. Pour 2024, aujourd’hui je suis tellement fatiguée que je vous dirais que je veux juste avoir des journées normales".

Les crises ont renforcé la solidarité et, cela, c’est l’aspect positif que tente de retenir la bourgmestre "tant au niveau du Covid quand je vois le nombre de personnes qui se sont mises à faire des masques. Le 3 avril, à Libourg, tout le monde avait un masque cousu par quelqu’un de la commune. Au niveau inondations aussi, al solidarité a été énorme. On a juste dû coordonner ce qui se mettait naturellement en place. Je suis fière d’être la bourgmestre de cette population".

Côté négatif, comme d’autres élus, Valérie Dejardin pointe les réseaux sociaux et surtout ce que certains en font : un défouloir pour des attaques personnelles instantanées.