Dolhain-Limbourg: prairies inondées, dévastées, les agriculteurs réclament des aides

Ces prairies ont été envahies par les eaux et lorsque celles-ci se sont retirées, elles étaient jonchées de débris et détritus en tout genre qui mettent à mal la production agricole. Des débris, cela s’enlève mais un autre problème se pose aussi : l’éventuelle pollution aux hydrocarbures.

Heureusement, le troupeau de 200 bêtes a pu être sauvé dans l’urgence mais il faut maintenant nourrir ces vaches. "On les a mises sur les pâtures du haut qui servent aussi à d’autres bêtes, on les nourrit au foin, on puise dans les stocks d’hiver."

La campagne Lonhienne qui borde la Vesdre juste avant Dolhain ne ressemble plus à rien : 30 hectares appartiennent à Philippe Voss dont 25 ont été envahis par des monceaux de détritus et de pierres : "des bidons de 200 litres de chez Corman, beaucoup de matières grasses, des blocs de beurre, une quinzaine de voitures, des carports, des immondices." Il y en a pour 4 à 500 containers de détritus ! A cela s’ajoutent des pierres charriées par la Vesdre, une véritable île de pierres d’un millier de bennes au milieu de la prairie.

Combien de temps l’agriculteur va-t-il devoir puiser dans ses réserves pour alimenter son troupeau ? Cette prairie va-t-elle être à nouveau praticable et dans combien de temps ? Il ne le sait pas mais à cela s’ajoute un autre problème : une éventuelle pollution.

La Vesdre a charrié des eaux contenant probablement des hydrocarbures. L’AFSCA recommande d’ailleurs une analyse des sols : "pour toutes les analyses, il y en a pour environ 4000 euros. Qui va payer ? ". Les trésoreries des fermes sont au plus bas et les agriculteurs réclament une aide financière des pouvoirs publics.

Les agriculteurs cumulent en effet les calamités ; les inondations sont survenues après quatre années de sécheresse, et un an et demi de crise sanitaire.