Dolhain : le prince de cette année est un vrai carnavaliste dolhaintois

A côté du carnaval wallon comme c’est le cas du Cwarmê de Malmedy, l’Est de notre Province accueille majoritairement des carnavals de type rhénan dont la principale caractéristique est l’élection d’un Prince qui règne sur son carnaval. C’est le cas notamment de Dolhain qui célébrera son 63e carnaval avec le grand cortège de dimanche qui se clôturera par l’imposant char du Prince de cette année, Lio 1er, un vrai carnavaliste dolhaintois.

"Dès que j’ai eu l’âge de faire les carnavals, j’ai pris le train en marche. Je fais tous les cortèges depuis 1993. Plus le temps avance et plus je me suis investi en tant que carnavaliste. J’étais souvent cité dans les prétendants donc ça m’a mis la puce à l’oreille. D’autant plus que mon père l’était, mon grand-père aussi mais je ne m’attendais pas à ce que ça vienne si vite. J’ai 32 ans donc il faut tenir le coup dans toutes ces soirées, dans toutes ces journées intenses. Je vois mon rôle de prince comme fédérateur. Je suis dans une société carnavalesque mais je côtoie beaucoup de personnes dans le milieu. De par ma fonction aussi à la commune, je connais beaucoup de monde. C’est aussi mettre l’ambiance et motiver la foule à danser avec moi", raconte-t-il.

Lio 1er, le Prince Carnaval de Dolhain a une chanson spécialement écrite pour lui et le carnaval de Dolhain. Le grand cortège est prévu dimanche dès 13h30 au centre de la localité.