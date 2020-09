Dolembreux: c'est le moment de la récolte du houblon

Chaque cône est enlevé à la main

600 mètres carrés, 150 plants, 15 variétés différentes. C'est la Houblonnière de Dolembreux. Les frères Thibault et Geoffroy Bastin l'exploitent depuis 2017. Ce week-end, ils ont récolté les lianes de houblon: "On utilise les cônes de la plante femelle, donc le fruit de la plante femelle, pour aromatiser la bière. Chaque cône est enlevé de la liane à la main, un peu comme si on faisait des haricots. Ensuite, il est séché sur un séchoir artisanal qu'on a fabriqué, des grandes claies avec une grosse résistance chauffante et des ventilateurs. Il va sécher pendant une dizaine d'heures. Une fois qu'il est bien sec, on le met sous vide, puis on le met au congélateur afin qu'il garde ses arômes".

10.000 bières produites chaque année

Ce houblon entrera dans la composition de la bière que les frères Bastin brassent eux-mêmes: "On est très haut en quantité de houblon, deux kilos à l'hectolitre, ce qui est 20 fois plus qu'une bière traditionnelle. Ça lui donne une puissance aromatique et surtout une amertume".

La production actuelle est d'environ 10.000 bouteilles. La Grev'ale et la Fury Haze sont distribuées en circuit court, dans des commerces locaux. La Houblonnière de Dolembreux souhaite augmenter sa production, tout en restant artisanale.