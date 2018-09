"Docteur, je vous aime ! Vous allez nous manquer"

Lorsqu'un médecin généraliste prend sa retraite, nous sommes sans doute loin d'imaginer le désarroi des patients qui peuvent se sentir abandonnés. Qui sera leur prochain médecin? Se déplacera-t-il encore à domicile? Nous avons suivi le Dr Jacques Breels, médecin généraliste à Ligney sur la commune de Geer, qui s'apprête à mettre fin à 40 ans de carrière.

Il y avait le médecin, il y avait l'homme

Chez les patients, l'émotion est grande. C'est en quelque sorte une tournée d'adieu pour Jacques Breels. Le médecin traitant est parfois un exutoire pour ces patients quand ceux-ci traversent des difficultés. Jean-Luc regrette certains de ses mouvements d'humeur: "Je regrette profondément oui. C'est une page qui se tourne, malheureusement. Ça m'affecte terriblement. Je sais bien que je vais rentrer dans une nouvelle ère mais qui est complètement inconnue pour moi. On pouvait tout lui dire. Il y avait le médecin, il y avait l'homme. Il y avait les deux ensemble. Retrouver quelqu'un comme ça, je crois que c'est dur à notre époque".

Il faut d'abord commencer par aimer les gens

Une poignée de main, une accolade, un baiser réconfortant sont les premiers ingrédients de la guérison. Dr Jacques Breels: "C'est la seule manière de bien faire la médecine générale. Il faut d'abord commencer par aimer les gens. Quand on les aime bien, quand on les aime bien dans le sens contact, amitié, amour du patient, je pense qu'on réussit toujours tout parce qu'on leur fera passer des pilules qui sont désagréables mais toujours un petit peu avec le sourire. Ça ne va pas, mais on va tout faire pour que l'on puisse s'en sortir".

Le Dr Breels rendra encore visite de temps en temps à ses patients, sans son stéthoscope.