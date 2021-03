Dix interpellations et deux mandats d'arrêt suite à l'émeute de Liège

Dix interpellations, deux mandats d'arrêt, un placement en régime fermé pour mineurs, tous des Liégeois, c'est le bilan judiciaire actuel suite à l'émeute qui s'est déroulée samedi à Liège.

L'enquête se poursuit et compte bien exploiter les images des caméras de surveillance et les images privées prises durant l'événement. Un premier bilan que détaille Philippe Dulieu, le procureur du roi de Liège: "Six personnes majeures et quatre personnes mineures ont été déférées au Palais de Justice. Deux mandats d'arrêt ont été délivrés par un juge d'instruction pour deux majeurs du chef de vols à l'aide d'effractions. Les quatre autres majeurs ont été remis en liberté purement et simplement parce que, pour le moment, on ne peut pas établir de lien avec les émeutiers dans la mesure où ils ont été interpellés de nombreuses heures après. Ils sont suspectés de faits de vols. En ce qui concerne les quatre mineurs, un est placé en régime fermé pour des faits de rébellion, pour jets de projectiles sur la police. Les trois autres ont fait l'objet de mesures éducatives par un juge de la jeunesse pour des faits de recel d'objets volés. Le recel ne permet pas un placement en régime fermé, légalement".

