Dix capsules vidéo permettent aux chefs d'expliquer leur rapport à la Culture

Prendre des notes et en faire une musique, prendre des touches de peinture et en faire une toile, prendre des ingrédients et en faire un plat, autant de gestes que l'on peut qualifier d'artistiques. C'est pourquoi la ministre de la Culture, Alda Gréoli, a fait réaliser dix capsules vidéo où dix chefs reconnus de Wallonie et de Bruxelles détaillent leur rapport à la culture et aux arts.

Parmi ces chefs, l'étoilée Arabelle Meirlaen, de l'Arabelle, à Marchin. Elle précise en quoi les arts se retrouvaient dans sa cuisine : " Au départ, nous sommes certainement déjà des artistes. J’aime bien travailler les cinq sens et dans ceux-ci, pour moi, le premier, c’est quand une assiette ou un client arrive. Il faut que ça soit beau, que ça soit propre, qu’il y ait l’envie de manger. Quant aux œuvres qui m’inspirent, c’est une peu toutes. J’aime bien tout ce qui est déco et art contemporain. Il y a un peu de tout derrière tout ".

" Parfois, je compose des menus et je pense à une musique. Je veux que ça démarre doucement, et puis je mets un plat qui explose, puis je diminue comme le son du morceau, puis je mets un plat plus fort, un plus doux puis un plus fort, et je finis par des petites notes douces ", précise-t-elle.

Autre chef étoilé ayant fait l’objet d’une capsule vidéo, Frans Vandeputte, du Château de Strainchamps, à Fauvillers : " La créativité, la musique, se retrouvent dans ce que l’on fait. Dans une assiette, on peut trouver des couleurs, des notes, par certaines garnitures, qui croquent quand on les mange. Je pense que quand on fait le tour d’une assiette, on sent vraiment toutes les facettes de l’art. Avec nos ingrédients, on essaie de faire un ensemble qui doit être séduisant, qui doit donner du plaisir et sublimer les sens, comme une œuvre d’art. Ce qui m’inspire, ce sont les anneaux, les sphères, les nuages. J’adore l’astronomie donc je mets toujours un petit clin d’œil à cela ", détaille-t-il.

Ces dix capsules vidéo seront diffusées jusqu'au 21 février sur l'ensemble des télés locales. Elles sont également visibles sur le site www.culture.be. Les dix chefs interrogés sont Arabelle Meirlaen, Martin Volckaert, Pierre Résimont, Lionel Rigolet, Jean-Philippe Watteyne, Damien Bouchery, Brian Joyeux, Ludovic Vanackere, Lydia Gracé et Frans Vandeputte.