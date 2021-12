Dix ans après, Liège rend hommage aux victimes de la fusillade place Saint-Lambert

Dix ans plus tard, l'heure est au souvenir, au recueillement. Ce lundi, une cérémonie d'hommage aux victimes de la fusillade a eu lieu à midi place Saint-Lambert. Une cérémonie sobre, à laquelle ont assisté une centaine de personnes dont le Bourgmestre, le gouverneur, et évidemment les familles des cinq victimes tuées ce jour sombre.

Cette journée d'horreur du 13 décembre 2011, les Liégeois ne sont pas prêts de l'oublier, et encore moins les parents des victimes. Plusieurs ne comprennent toujours pas, dix ans après, comment ce drame a pu avoir lieu. Ils mettent en cause la responsabilité de l’État belge. Nordine Amrani, le tueur, avait un passé judiciaire lourd. Il était en libération conditionnelle au moment des faits, mais, selon les victimes, cette liberté conditionnelle avait été octroyée trop tôt, et le suivi des conditions de libération était inexistant.

Certains parents ont porté plainte. Ils parlent de dysfonctionnement. L'affaire sera plaidée le 15 février prochain.

En attendant, aujourd'hui à Liège, l'heure était au recueillement.