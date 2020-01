Diverses mesures prises par les transporteurs pour empêcher les migrants de monter dans les camions

Ses chauffeurs ont reçu des instructions : contrôler les remorques après chaque arrêt ou ne pas s’arrêter dans certains parkings. L’ouverture des portes de certaines remorques est aussi surveillée à distance. Et puis il y a les réseaux de protection : " Nous sommes inscrits, pour certains types de marchandises, dans un programme de protection et là, nous avons l’obligation de passer par des routes qui sont déjà établies et validées, de nous arrêter dans des parkings qui sont autorisés, et l’interdiction de nous arrêter dans certains parkings ", détaille Véronique Hustin, responsable communication du groupe Jost.

Les migrants guettent l'opportunité de rejoindre l'Angleterre - © Philippe Huguen - Belga

Témoignage

Michel Fortemps est chauffeur routier et formateur. Il a déjà découvert des migrants dans sa remorque : " Le chauffeur, au quotidien, le vit très mal parce que c’est à lui qu’on va reprocher d’avoir pris ou pas pris des migrants, donc c’est très compliqué à gérer. Les migrants essaient de monter par le toit ou de se cacher au niveau du châssis, même en se longeant en dessous ou en créant eux-mêmes un double fond. Des migrants vont aussi dans des frigos à -25 degrés pour être sûr qu’on se dise qu’ils ne vont jamais aller là-dedans. Pourtant ils y vont. Personnellement j’ai déjà été confronté à des migrants. J’ai vu leur tête passer dans mes rétroviseurs. J’ai dû appeler la police et ne pas m’arrêter et c’est à ce moment-là qu’on m’a intercepté mais ils étaient dans la remorque ", détaille-t-il.

Pour les chauffeurs, la tâche est compliquée mais Michaël Reul, le secrétaire général de l’Union professionnelle du transport et de la logistique va plus loin. Pour lui, il y a aussi d’inévitables complicités : " Je n’accuse personne mais c’est toujours plus facile avec la collaboration du chauffeur routier ou au minimum du chargeur parce que dans bien des cas, le camion est chargé et le chauffeur n’a aucune vision sur l’intérieur du container. Lui, sa marchandise, c’est le container et s’il y a des migrants à l’intérieur, c’est peut-être totalement à son insu ", explique-t-il.

D’éventuelles complicités pas toujours volontaires, mais dangereuses car en Grande-Bretagne, les chauffeurs arrêtés avec un véhicule transportant des migrants sont automatiquement considérés comme complice, se voient infliger d’importantes amendes et risquent la confiscation de leur véhicule, voire une peine de prison.

Si de nombreux migrants veulent rejoindre la Grande Bretagne, c’est parce qu’il n’y a pas de carte d’identité dans ce pays. Difficile dès lors pour les autorités de savoir qui est légalement ou non dans le pays.