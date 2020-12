Distribution de 450 repas de réveillon ce 24 décembre au Resto du Cœur de Liège

Le Resto du Cœur de Liège a concocté 450 repas à emporter pour le réveillon de ce 24 décembre. Il en préparera autant pour celui du Nouvel An.

Les autres 24 décembre, en plus des plats à emporter, il organise un grand repas dans ses locaux. Ce n’était évidemment pas possible cette fois.

Le Resto du Cœur de Liège propose des repas à emporter le reste de l’année. Mais pour ce 24 décembre, le menu était plus festif. Les bénéficiaires avaient dû s’inscrire. La distribution avait lieu ce matin à partir de 8 heures 30. Mais quelques personnes étaient là dès 7 heures. "C’est coutumier.", explique Samuel Beckers le directeur du Resto du Cœur de Liège, "Mais aujourd’hui, c’est un jour particulier. Davantage de monde est là encore plus tôt évidemment. Ils veulent être là non seulement pour le repas qu’ils ont réservé mais aussi pour les cadeaux qui vont avec puisqu’on reçoit énormément de shoe-box d’associations ou de particuliers pour cette occasion. Donc les gens veulent avoir à la fois leur repas et mais aussi leur shoe-box avec la surprise qui est à l’intérieur grâce à la solidarité et la générosité des gens. Cette année-ci, il n’y a que les repas à emporter qui sont à l’honneur, mais on espère que l’année prochaine on pourra rouvrir. Mes collègues et les bénévoles de l’association disent que le moment le plus agréable c’est quand on voit le partage qui se fait à l’intérieur du restaurant. Cette année-ci, il y aura un petit goût de trop peu, mais on espère que la crise va vite se terminer et qu’on recommencera à fonctionner comme d’habitude."

Le menu de cette année était composé d’une crème de potiron au curry, d’un duo de poissons aux petits légumes sauce homardine, d’une ballottine de volaille farcie accompagnée d’un chicon braisé, d’une poêlée de champignons et d’un gratin dauphinois, sans oublier un dessert. Lorsqu’il a été dévoilé ce matin à 8 heures, les réactions ont été unanimes : "Magnifique, on est gâtés !", "C’est génial, c’est des choses que je ne connaissais pas.", "Bravo aux bénévoles et au cuisinier.", "On passera quand même un réveillon serein et calme avec le menu qu’on a.".