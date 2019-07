Disparition inquiétante d'une mère de famille de Moha (région de Huy)

Corine Bastide n'a plus donné de nouvelles depuis mercredi. Cette mère de famille de trois enfants est âgée de 45 ans, elle était à bord d'une Fiat Bravo et aucun contact téléphonique ou via réseaux sociaux n'a pu être établi avec elle. Très inquiète, sa famille a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Nous sommes très inquiets (...). Nous avons besoin de votre aide." Le parquet de Liège confirme qu'un dossier a été ouvert. "Toutes les pistes sont envisagées mais il n'y a pas d'élément neuf à l'heure actuelle". Depuis vendredi, la cellule Personnes disparues a été associée à l'enquête. Une enquête qui confirme qu'aucun mouvement bancaire ou téléphonique n'a été enregistré.

L'un des fils nous confirme que plus aucune communication n'a été établie depuis mercredi. La famille a imprimé un avis de disparition, largement partagé sur Facebook. Un avis de disparation national a également été publié par la police.