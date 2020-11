Dison : le home du Couquemont reconfine totalement

La MRS Le Couquemont, à Dison, a dû se résoudre à reconfiner totalement. Les visites, qui avaient déjà été partiellement suspendues, sont interdites, à l’exception des fins de vie.

C’est une nouvelle vague de tests début novembre qui est à l’origine de ces mesures. 52 résidents ont été détectés positifs au coronavirus. La plupart sont asymptomatiques mais 5 sont touchés plus sévèrement.

La maison de retraite du Couquemont avait été totalement épargnée lors de la première vague du printemps dernier. En octobre, un test préventif avait révélé trois cas positifs.

Ce vendredi, la direction de l’établissement a communiqué l’état de la situation, en précisant : Afin de protéger nos résidents de l’isolement, les équipes du Couquemont mettent tout en place pour maintenir le contact avec les familles via appels téléphoniques et appels vidéos (Skype, whatsapp,…). Durant cette période difficile, il est essentiel pour le CPAS de Dison de maintenir le lien entre les résidents et leurs proches.