Ding dong, c'est le livreur de café

A l’heure où le commerce se fait de plus en plus à distance, Michel Longueville, un hutois a décidé de prendre le contre-pied en vendant du café à domicile. Une fois par semaine, il se balade de village en village au volant de sa camionnette baptisée " Ours Noir " et propose son café en vrac, que ce soit en grain ou moulu.

Tout se passe à l’arrière de son véhicule. C’est là qu’il prépare ses commandes sous les yeux de ses clients et c’est un petit spectacle pour les yeux, mais surtout pour le nez. L’odeur qui s’en dégage est un délice pour ceux qui aiment le café. " L’odeur du café, c’est sa plus belle enseigne " se réjouit Michel Longueville.

Entre lui et le café, c’est une histoire d’amour qui dure depuis très longtemps. Torréfacteur à 20 ans, il ouvre plus tard un établissement autour du café. Mais la vie faisant, il y a quelques années, il renonce à sa passion. Il devient alors commercial mais n’oublie jamais le café. Et il y a 6 mois, il a une drôle d’idée : " J’ai eu envie de revendre du café en circuit court. Un ami m’a dit ‘‘tu pourrais tout mettre dans une camionnette’’. Je me suis dit qu’il était fou. Pourtant, on a réussi à bricoler cette camionnette ! "

Un vent de liberté

Aujourd’hui, il compte une cinquantaine de clients réguliers. Essentiellement des particuliers, mais aussi quelques établissements Horeca. Mais l’affaire n’est pas encore suffisamment rentable pour que Michel puisse tout quitter pour son commerce ambulant. Il conserve donc son emploi de commercial et s’est mis en indépendant complémentaire. Il ne réalise ses tournées qu’un jour par semaine, mais ce jour-là, il se sent libre. " C’est une respiration. Je suis seul dans ma caverne à quatre roues qui me permet d’aller rencontrer les autres. Une journée par semaine, je peux gérer mon temps comme je veux et ça c’est délicieux. Ça a le goût d’une bonne tasse de café et une certaine saveur. De temps en temps, il y a une pointe d’amertume mais dans le café, ce n’est jamais une erreur " plaisante Michel.

Recréer du lien

Depuis le mois de septembre, ce commerçant ambulant achète son café déjà torréfié, mais il le sélectionne avec soin et réalise ensuite lui-même ses mélanges. Il livre dans un rayon de 20 km autour de Huy. Ce qu’il préfère, c’est se rendre dans les zones rurales. Il aime s’arrêter quelques minutes pour discuter de tout et de rien avec ses clients.

" Il y a des personnes âgées pour qui on fait partie des 5 ou 6 personnes à qui ils parlent sur le mois. Ça, ça vous donne une vraie dimension sociale. Vous existez pour des gens et quand vous sortez de là, vous vous dites que c’était cinq minutes qui en valaient vraiment la peine " explique Michel Longueville, un homme qui grâce à quelques grains de café, est heureux de recréer du lien avec les autres.