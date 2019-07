Difficile de faire pousser le gazon des terrains de foot avec la canicule

La canicule peut avoir aussi des effets sur les terrains de sport. Et notamment les terrains de football. Dans les clubs de divisions inférieures, il n’est pas toujours facile de garder un terrain en bon état d’engazonnement. Alors quand le terrain a été entièrement refait il y a un mois et que l’herbe doit y repousser malgré la météo actuelle, c’est un peu la galère.

L'arrosage fonctionne en quasi permanence. De loin, le terrain semble vert mais de près, il en va tout autrement - © RTBF - Olivier Thunus

Un peu d'herbe, beaucoup de mauvaises herbes et de grandes zones de terre. C'est l'état du terrain de l'Entente stembertoise, près de Verviers. Et cela désespère un peu Roland Hennes, le président du club : " Les mauvaises herbes arrivent et la pelouse a difficile d’être derrière. On fait tous les jours les arrosages nécessaires mais une heure après, si on arrête les arrosages, le terrain devient tout sec ".

Et donc il faut arroser en quantité. Deux robots arroseurs ont été amenés sur place et des équipes de bénévoles se relaient. A leur tête, Jean Bouché : " Le matin très tôt, vers 5h30, je fais la première équipe. Dans l’après-midi, une deuxième équipe est sur place pour éventuellement adapter, et une troisième vient le soir pour faire un arrosage complémentaire ", détaille-t-il.