Devenir instit est votre rêve ? C’est possible en horaire adapté à Liège

Vous avez toujours rêvé d’être instituteur ou institutrice primaire mais vous avez un autre emploi ? Rien n’est perdu. La haute école Helmo lance à partir de septembre, à Liège, une formation de bachelier dans ce niveau d’enseignement avec l’originalité qu’elle se fera en horaire décalé. Une manière de répondre à la pénurie d’enseignants et de rencontrer les attentes d’un certain nombre de personnes ayant un projet de reconversion professionnelle.

" On ne raccourcit pas la formation. On est toujours dans un bac + 3 ans. L’horaire adapté permet effectivement de décaler le suivi des cours en fin de journée et le samedi. Evidemment, pour les périodes de stages, qui elles sont tout à fait en horaire normal, les personnes devront prendre leurs dispositions, notamment avec leur employeur actuel ou en fonction de leur situation personnelle ", précise Etienne Sottiaux, directeur de ce département à Helmo.

" C’est une formation qui est vraiment adaptée à des publics différents parce que nous avons analysé les premières déclarations d’intérêt et nous avons des personnes issues vraiment de milieux professionnels très différents. Chaque personne fait l’objet d’une analyse de son dossier pour lui faire éventuellement une valorisation des acquis de son expérience et adapter son programme en fonction de son parcours antérieur et de ses diplômes antérieurs ", ajoute-t-il encore.

Pour en savoir plus, un site Internet : helmo.be