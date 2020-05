Dévelop-Sud, une asbl verviétoise au secours de confinés rwandais

La solidarité s’exprime un peu partout en cette période de coronavirus mais aussi vers l’étranger. Exemple avec l’asbl verviétoise Dévelop-Sud. Elle vient en aide à une cinquantaine de familles de Gisenyi, au Rwanda. Des familles nombreuses qui ont perdu tous leurs revenus en raison du confinement en vigueur là-bas aussi. Elle leur fournit donc des colis alimentaires

" Contrairement à l’Européen, les Africains travaillent beaucoup en informel, c’est-à-dire au jour le jour, et avec le coronavirus c’est très difficile pour survivre. Les familles dont on aidait les enfants se sont retrouvées dans une situation très compliquées puisque leurs revenus sont passés de x euros à zéro euro ", explique Jean-Claude Uwamungu, président de l’asbl.

" Ici, on a fait des petits colis avec des haricots, du riz, des fruits, des boissons et de quoi se laver. Ce sont vraiment des familles où il y a beaucoup d’enfants. C’est ceux-là qu’on a voulu aider en premier. On a une équipe sur place et on leur envoie de l’argent. Les personnes à qui on distribue ces colis sont dans des quartiers assez reculés et nous avons pu avoir une autorisation pour pouvoir circuler ", ajoute-t-il encore.