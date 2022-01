Dévastée par les inondations de juillet, la boulangerie de Trooz a rouvert ce 10 janvier

Il a installé sa nouvelle boulangerie à quelques dizaines de mètres, dans une ancienne banque, toujours dans la rue Grand’Rue. "On se souviendra du démontage de la porte de la salle des coffres. On a mis 16 heures à la disqueuse et au marteau-piqueur", se remémore en riant le boulanger. Il ajoute : "C’est un emplacement qui permet de conserver notre clientèle puisqu’on ne se délocalise pas. Et puis dans un endroit plus grand, bien mieux aménagé, avec un confort de travail bien supérieur à celui qu’on avait avant.".

Didier Denis est boulanger dans la rue Grand’Rue depuis près de 25 ans. Ses installations avaient été ravagées : "On a été totalement dévastés. Le magasin, l’atelier, plus rien ne fonctionnait. Le four était sous eau, les moteurs aussi.".

Didier Denis a uniquement pu récupérer du matériel non-électronique comme, par exemple le bac de plonge pour la vaisselle ou les tables en inox, après un nettoyage conséquent, évidemment. Le reste est neuf. Son nouveau four vient donc, enfin, de cuire ses premiers pains. "Forcément, c’est une réjouissance incroyable. Ça fait six mois que je ne mange plus de mon pain, ça me manquait fortement.", sourit le boulanger troozien. Autre plaisir, celui de revoir la clientèle : "Ça, c’est vraiment super. A 6 heures du matin, à l’ouverture, il y avait déjà du monde. C’est vraiment très plaisant. Les stigmates des inondations sont visibles partout mais les gens qui sont partis aussi les premiers mois commencent à revenir. Ça va repartir de plus belle.".

Du côté de la clientèle… "On n’attendait que ça.", s’exclame une dame, "C’est super important. Et c’est super important de les soutenir surtout, de revenir dans leurs commerces." Cet autre client, qui habite juste en face de la boulangerie, explique : "On est venus chercher un pain de campagne, des croissants et des pains au chocolat. On est vraiment heureux d’avoir maintenant du bon pain à Trooz. On devait aller soit à Soumagne, soit à Dolembreux. Ça faisait du pain qui revenait très cher.".