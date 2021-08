Deux vignobles à Mont-Dison, deux projets très différents

Quand on évoque le vin belge, on pense surtout à certaines régions du Hainaut et à la vallée de la Meuse, entre Flémalle et Huy notamment. Sans oublier le vin de Liège. Mais il existe des vignobles dans de nombreux autres endroits. C’est peu connu mais deux d’entre eux sont implantés sur les hauteurs de Dison. Parmi eux, Vinadis, qui vise à terme une production de 20.000 bouteilles, notamment en pinot noir. Les vignes ont été plantées en 2019. C’est donc la première récolte qui va être réalisée et son responsable, Chris Engels, en est conscient, trouver une place dans le marché du vin belge ne sera pas facile, d’autant que la météo peut se montrer capricieuse : "On est maintenant dans la troisième année après la plantation, ce qui veut dire une première petite récolte. Ça sera à peu près 30 pc d’une récolte normale, d’autant plus qu’on a eu beaucoup d’humidité, beaucoup de pluie et pas suffisamment de chaleur jusqu’à aujourd’hui. Les températures sont vraiment trop basses et tout dépendra surtout des températures des semaines suivantes. On a aussi le problème du mildiou, qui a touché 10 à 20 pc des grappes", explique-t-il.

Avec la capacité de bouteilles envisagée, il faudra se faire une place sur le marché du vin belge. Un marché qui grimpe en intérêt et en qualité, mais qui n’est pas extensible à l’infini. Ce ne sera donc pas facile pour Vinadis : "Soyons clairs, ça ne sera pas facile. Aujourd’hui on est à peu près à 700 hectares de vignes pour toute la Belgique. Ça veut dire qu’il y aura aussi de plus en plus de vins dans quelques années, et des vins de qualité, à plus de 10 euros. Tout cela pour le même marché, ça ne sera pas facile", reconnaît Chris Engels.

Le deuxième vignoble disonais, c’est "Les Vignes du Matacou", géré par une asbl. Une petite production de cépages peu connus comme le Johanniter, le Souvigner gris, le Solaris ou le Muscaris. Mais une production qui suscite un véritable intérêt local. C’est en tout cas le sentiment de son responsable, Bertrand Gillet : "Ça c’est indéniable et c’est un petit peu notre frustration ici sur les saisons 2020 et 2021. Celle-ci ne sera pas nulle mais elle est impactée par le mildiou. L’an dernier, c’était la sécheresse et les gelées tardives lors des saints de glace. Mais il est vrai que chaque fois qu’on rencontre des villageois de Mont, des Disonais ou même des gens d’ailleurs, ils nous demandent quand ils pourront acheter et goûter nos vins. Il y a un réel engouement. Pour l’instant, on arrive à produire environ 200 bouteilles mais les objectifs sont plus élevés, tout en souhaitant garder un projet à taille humaine", confirme le vigneron.

