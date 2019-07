Deux vannes géantes posées au barrage de l'Île Monsin à Liège

Opération délicate et d’envergure ce mercredi au pont barrage de l’Ile Monsin à Liège. Deux grues géantes posées sur des pontons y ont posé deux vannes aux dimensions tout aussi impressionnantes. Des travaux qui entrent dans le cadre de la rénovation du barrage.

" C’est effectivement une opération importante. On rénove le barrage de Monsin et donc on a démoli les deux vannes existantes du barrage ; on en a reconstruit deux nouvelles ; et aujourd’hui on les met en place. Ce sont des éléments de 27 mètres de long et d’un poids de 145 tonnes ", détaille Céline Hellemans, fonctionnaire dirigeante au Service public de Wallonie.