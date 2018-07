Deux trentenaires de la région liégeoise appréhendés après une course-poursuite à Tongres

Deux personnes originaires de la région liégeoise et suspectées de vol dans un magasin ont été appréhendées dans la nuit de mardi à mercredi par la police de la zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH), indique cette dernière dans un communiqué. Les trentenaires, repérés à Hasselt en raison de leurs comportements suspects, ont été interpellés à l'issue d'une course-poursuite qui s'est soldée par un accident pour les fuyards à hauteur de Tongres.

Vers trois heures du matin, la police locale a été avertie du comportement suspect de deux hommes, l'un originaire de Liège et âgé de 37 ans et l'autre de Oupeye et âgé de 31 ans, aux abords du Decathlon situé sur la Kuringersteenweg à Hasselt. A l'arrivée des forces de l'ordre, les individus ont pris la fuite à bord d'une voiture pas en règles et munie de plaques d'immatriculation volées.

S'ensuivit une course-poursuite sur l'E313 en direction de Tongres au cours de laquelle le duo a brûlé plusieurs feux de signalisation et dépassé les 170 km/h, avant de percuter la rambarde de sécurité et d'être appréhendés par la police. Légérement blessé le plus jeune d'entre eux a été emmené à l'hôpital.

A bord du véhicule, des objets volés au Decathlon un peu plus tôt ont été découverts.

Plusieurs procès-verbaux ont été dressés par les forces de l'ordre. Les malfrats ont été entendus mercredi.