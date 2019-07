Deux terrains en gazon naturel au Royal Tennis Club de Grâce-Hollogne

C’est une première en Wallonie. Le club de tennis de Grace Grâce-Hollogne, en région liégeoise vient d’inaugurer deux terrains de tennis en gazon. Des terrains qui ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux de Wimbledon. Et ils remportent un certain succès auprès des amateurs mais aussi quelques stars du tennis.

1 centimètre d’herbe maximum

Sur le premier terrain de tennis en gazon de Wallonie, la tonte de la pelouse est quotidienne. Et par les fortes chaleurs de ces derniers jours, l’arrosage se fait plusieurs fois par jour. Le plus compliqué et onéreux, ce n’est pas de construire un terrain de tennis sur gazon mais bien de l’entretenir. Ces deux terrains demandent des soins tous les jours.

Pour les joueurs, qui testent le terrain pour la première fois cet après-midi, la surface est douce et les sensations complètement différentes. Il faut dire que jouer sur de la terre battue ou de l’herbe ce n’est pas du tout la même chose. Il faut déployer un jeu complètement différent.

Les réservations sont déjà nombreuses pour les prochaines semaines. Le terrain de Grace Grâce-Hollogne a même déjà été occupé par la gagnante de l’édition 2013 de Wimbledon.

Si le terrain attire beaucoup d’amateurs de tennis curieux de tester une nouvelle surface, sa location n’est pas accessible à toutes les bourses. Il faut compter tout de même 40€ pour une heure de pratique sur gazon.