Deux tatoueurs liégeois offrent des gants et du gel désinfectant à une maison de repos

Les dons se multiplient pour faire face à la pénurie de matériel de protection contre le coronavirus. Même les tatoueurs s'y mettent.

A Liège, les deux responsables du salon "Sainte douleur" viennent ainsi d'offrir 1500 gants et des bidons de gel désinfectant à une maison de repos de la Cité ardente.

Ils se montrent solidaires alors qu'eux-mêmes ont joué de malchance. Chris Van Binst, un des deux tatoueurs à l'origine de ce don: "Nous étions ouverts depuis 10 jours, depuis le 3 mars, quand la décision de tout fermer a été prise. Nous avions acheté un stock pour au moins un mois, étant donné qu'on utilise quotidiennement du gel hydroalcoolique et des gants à usage unique".

Face à la pénurie, les deux tatoueurs ont donc décidé d'offrir ce matériel à une maison de repos: "On a une connaissance qui travaille dans la maison de repos où nous avons donné notre matériel. On l'entendait régulièrement se plaindre sur le manque de moyens. Et on s'est dit, plutôt que ça dorme là -et en plus, on ne sait pas quand on va pouvoir reprendre, ni dans quelles conditions-, on va le donner. On a juste gardé le nécessaire pour pouvoir retravailler dès que la date pour relancer l'activité sera donnée".