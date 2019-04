Deux ruches pour l'hôpital de la Citadelle à Liège

Voilà qui n’est pas habituel : le CHR de Liège vient de se doter de… deux ruches. Elles permettront notamment de mener des actions ludiques et didactiques pour les patients. Ces 60.000 abeilles permettront aussi de récolter environ 480 pots de miel par an, qui seront vendus au profit de la Fondation CHR Citadelle. Par cette action, l’hôpital veut aussi participer à la biodiversité animale en aidant les abeilles à revenir en ville, ainsi qu’à la biodiversité végétale puisque 80 pc des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles. Le rucher a été installé dans un espace clôturé et l’accès en est interdit à toute personne non-autorisée par l’apiculteur.