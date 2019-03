Deux rendez-vous liégeois pour la 11e semaine de mobilisation des jeunes pour le climat

Plusieurs manifestations sont organisées aujourd'hui: à Anvers, à Bruxelles et à Wavre, mais la grande marche Nationale de ce jeudi aura lieu à Liège. Le rassemblement est prévu à 13 heures devant la gare des Guillemins. Le cortège empruntera ensuite les grands boulevards pour aboutir place st-Lambert aux alentours de 15H00. 5000 personnes sont attendues.

Du côté de Saint-Georges, des jeunes manifesteront également ce matin. Nadine Chenet, Préfète de l’Athénée Royal Agri Saint-Georges, l'établissement à l'initiative de cette mobilisation : "Nous sommes dans un établissement qui a deux implantations, une à Huy et une à Saint-Gorges. Nous avons participé à l'action à Huy où nous étions 5000. Ca c'est vraiment très bien passé. Les enseignants et les élèves de Saint-Gorges n'ayant pu y participer ont décidé d'organiser cette manifestation sur Saint-Gorges. Alors pourquoi pas Liège ? Simplement parce que le nombre des élèves nous empêche de les accompagner dans cette initiative et il nous paraît intéressant d'appuyer leur manifestation et leur implication citoyenne".



A Sait-Georges, le départ de cette marche pour le climat aura lieu à 9h50, depuis l'Athénée. D'après Nadine Chenet, 500 élèves vont se joindre à la marche. Les jeunes vont en profiter pour remettre un courrier au bourgmestre de la commune, courrier dans lequel ils ont fait part de leurs attentes et propositions en faveur du climat.