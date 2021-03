Deux patients Covid français accueillis au Mont Legia

Depuis quelques jours, la clinique du Mont Legia accueille deux patients français atteints du Covid. La capacité d’accueil de la clinique le permettait sans problème, même si le chiffre des hospitalisations tend à augmenter en Belgique.

" Nous avons été sollicités par les autorités françaises, via la Province, pour prendre en charge des patients du nord de la France et de la région parisienne, car ils arrivaient chez eux progressivement à saturation. On a donc accueilli deux patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs de l’hôpital du Mont Legia. Les protocoles de prise en charge des patients Covid sont les mêmes entre la France et la Belgique donc ça ne pose pas de problème particulier. Nous avions aussi tout à fait la place pour les accueillir. On voit cependant une augmentation progressive de l’occupation de nos soins intensifs, mais actuellement nous avons encore de la capacité pour accueillir des patients ", précise le docteur Yannick Neybuch, directeur médical adjoint du groupe santé CHC.

A l’heure actuelle, le nombre de demande émanant de la France n’a pas évolué : " Nous n’avons plus reçu de demande mais j’ai cru comprendre qu’ils avaient plutôt décidé de transférer leurs patients vers des hôpitaux du sud-ouest de la France principalement, mais nous sommes tout à fait prêts à en accueillir encore si ça devait s’avérer nécessaire ", confirme-t-il.