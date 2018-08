Deux nuits pour observer les étoiles filantes et les planètes à Spa

Levez les yeux et faites un vœu ce vendredi soir et demain soir. C'est en effet la nuit des étoiles filantes. A Spa, le Groupe d'Astronomie proposera de les observer. Et pour cela, il mettra à disposition une douzaine de télescopes mais aussi des "montreurs d'étoiles". Mais de quoi s'agit-il exactement? Emmanuel Jehin, astrophysicien et responsable du groupe astronomie de Spa : "Certains d'entre nous sont équipés de pointeurs laser. Donc nos montreurs d'étoiles vont vraiment montrer. On peut montrer pratiquement à 20 ou 30 personnes à la fois la position des constellations principales et des étoiles principales dans le ciel".

Des étoiles ... et des planètes

Les étoiles filantes, ce sont des petits grains de poussière de comètes qui entrent à grande vitesse dans l'atmosphère en laissant derrière elles des traits lumineux. Mais il n'y aura pas que des étoiles filantes à observer. Il y aura aussi des planètes. Elles seront au nombre de quatre et seront spectaculaires. Emmanuel Jehin: "On pourra observer au total 4 planètes, la planète Vénus, puis on a Jupiter et Saturne, et vers 23 heures, on aura la planète Mars qui de sa couleur très rouge et typique va se lever en direction du sud-est. Et cette année, on a de la chance, puisqu'il y a juste quelques jours, Mars était au plus proche de la terre".

La nuit des étoiles filantes et des planètes, c'est dès 21H30 ce vendredi soir et demain en contrebas de l'aérodrome de Spa.

Attention, en cas de mauvais temps, ce sera annulé. Mieux vaut donc se renseigner avant sur le site groupe astronomie spa .be