Deux nouvelles écoles reconnues en province de Liège

Deux nouvelles écoles vont pouvoir être créées en province de Liège. Leur projet vient d’être reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui leur ouvre la porte d’un financement récurrent du salaire de leurs enseignants. La première est située à Malmedy, l’autre à Liège.

La future école primaire « Les Z’amis d’Andrée Willems », de Malmedy, portée par l’asbl Z’Atoudys, ouvrira ses portes en septembre prochain. Elle s’adresse à tous les enfants, mais surtout aux enfants « dys » : les dyslexiques, les dyscalculiques, les dysphasiques, et les autres. C’est une école inclusive.

« Une école inclusive adaptée aux enfants qui souffrent de troubles d’apprentissage. On a déjà une quarantaine d’inscriptions d’élèves à problématique de ce type. Des enfants qui viennent d’écoles tout à fait ordinaires. Pour les enseignants, on a reçu une vingtaine de C.V. Il ne reste plus qu’à sélectionner les personnes qui correspondent le mieux au profil. On débutera avec toutes les années, de la première à la sixième primaire, et on va repartir sur une structure comparable à celle des petites écoles de village d’autrefois, où tous les enfants sont mélangés et où on travaille par ateliers de niveau », détaille Ingrid Charlier, coordinatrice du projet. Il s’agira au départ de deux enseignants. Le bâtiment est trouvé, un ancien bâtiment administratif d’Electrabel. Il ne reste qu’à en concrétiser l’achat.

Cité école vivante

La deuxième école est liégeoise. Son nom : la « Cité école vivante ». Une école secondaire générale où l’organisation sera originale par rapport aux autres, afin d’impliquer davantage les élèves dans leur parcours scolaire, de leur permettre de plus exprimer leur avis et d’orienter certains choix. Cette école ouvrira en principe en septembre 2020.

« Nous espérons pouvoir démarrer en septembre 2020, voire septembre 2021. Il nous reste à trouver le bâtiment et à constituer une équipe d’enseignants. Il nous en faudra une petite cinquantaine puisqu’on envisage une école secondaire de 550 élèves à terme », précise Laurent Merenne, co-initiateur du projet. Dans un premier temps, ils seront 290 élèves.