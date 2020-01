Deux étudiants liégeois lancent "Office Kitchen", des plats tout faits pour les entreprises

Deux jeunes liégeois, étudiants à HEC, ont décidé de diversifier leur service de repas à domicile. Ils avaient lancé Kot Kitchen, il y a un an et demi, pour livrer des repas aux étudiants kotteurs. A présent, ils ont créé Office Kitchen, pour les employés d’entreprise. Une belle idée mais qui représente beaucoup de travail pour ces jeunes qui espèrent réussir leurs études. Nous sommes allés à leur rencontre.

Concilier étude et boulot

L’un des étudiants avait examen ce matin, l’autre s’occupe donc de la livraison du midi. C’est comme ça que fonctionnent Leroy Biyanga et Bertrand Eyenga, pour faire marcher leur entreprise, mais aussi réussir leur année: "Il faut s'organiser pour étudier. On se répartit les tâches. Quand il y en a un qui doit étudier ou qui a quelque chose à faire pour l'école, c'est l'autre qui s'occupe du projet, et vice-versa" explique Leroy.

Depuis un mois, leurs journées sont doublement chargées. Ils ont ouvert Office Kitchen, qui livre des repas aux entreprises à midi. Tandis que le soir, ils continuent Kot Kitchen, en amenant des repas aux étudiants en kot. Bertrand décrit sa journée de travail classique: "On reçoit les commandes la veille. On les envoie à nos différents traiteurs. Le lendemain matin, on récupère les commandes pour Office Kitchen, et tous les bureaux sont livrés à midi. Ensuite, dans le milieu de l'après-midi, on récupère celles de Kot Kitchen, et on fait les livraisons".

Bientôt un Home Kitchen?

Les deux étudiants espèrent bientôt pouvoir en vivre. Pour le moment, ils sont à 15 repas par jour et font tout à deux: "Je pense que nos familles et amis sont fiers. Il y en a peut-être certains qui nous prennent pour exemple et qui ont lancé leurs idées en voyant ce qu'on fait".

En tout cas, ils ont beaucoup d’idées pour l’avenir, et veulent même lancer Home Kitchen, un troisième service ouvert à tous.