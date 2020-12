Deux corps découverts dans un ossuaire de Tilleur

Mercredi, deux corps ont été découverts dans l’ossuaire du cimetière de la rue Malgarny, à Tilleur (Saint-Nicolas, province de Liège), par des employés qui s’y rendaient pour effectuer des travaux, a indiqué jeudi Catherine Collignon, premier substitut du procureur du Roi de Liège, confirmant ainsi une information du journal La Meuse. Ces deux corps, qui visiblement sont là depuis quelque temps, n’avaient rien à y faire.

Mercredi, dans le courant de l’après-midi, deux corps ont été découverts dans l’ossuaire du cimetière de la rue Malgarny, à Tilleur. Ces deux cadavres étaient emballés dans des sacs mortuaires. La police et les pompiers se sont rendus sur place mercredi et le parquet a été avisé des faits. Le labo est descendu sur place et une autopsie sera réalisée vendredi, a indiqué jeudi Catherine Collignon.