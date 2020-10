Deux comédiens liégeois dans une nouvelle mini-série 100% belge

Ce lundi soir, on va découvrir une nouvelle mini-série sur la Une TV. Une série très liégeoise. Ce sera juste avant le Journal Télévisé. Cela s'appelle "Une semaine sur deux". Aux commandes, la hutoise Carole Matagne. Elle y joue avec le comédien liégeois Jean-Jacques Rausin, et elle a écrit le scénario avec Mathieu Debatty.

Un humour caustique et absurde

Mais de quoi va parler cette nouvelle série? Nous avons posé la question à Carole Matagne: "C'est l'histoire de Carole qui tombe amoureuse de Jean-Jacques et, très vite, ils décident d'emménager ensemble. L'histoire est parfaite, sauf que Jean-Jacques a trois enfants, et Carole, les enfants, ce n'est pas son fort. Ça va donc être l'histoire de cette famille qui va devoir apprendre à s'aimer et à s'apprivoiser dans les histoires du quotidien".

Une série teintée bien évidemment d'humour: "On est sur de l'humour oui, un humour très caustique, irrévérencieux, absurde, on est sur quelque chose en tout cas de bien belge" explique Carole Matagne. "C'est une série que j'ai co-écrite avec Mathieu Debaty, et Mathieu Debaty l'a dialoguée. Mathieu et moi, on adore tout ce qui est Friends, les Nuls, et on a vraiment essayé d'avoir notre humour à nous".

La belle-mère, un rôle inspirant pour la Liégeoise

"La belle-mère", un thème qui inspire beaucoup Carole Matagne puisqu'elle s'en était déjà inspirée dans un spectacle précédent: "Oui, c'est de là qu'est née la série d'ailleurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai été belle-mère pendant quelques années, et suite à cette expérience, je me suis dit que j'écrirais bien là-dessus parce que ça doit toucher plein de gens, et plein de gens doivent sûrement vivre cette situation délicate d'être une belle-mère, parce que ce n'est pas évident. On a souvent un mauvais rôle, on a d'ailleurs quasi toujours le mauvais rôle. Et donc pareil, je me suis entourée de Mathieu Debaty pour écrire le spectacle, et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une série télé sur ce sujet parce qu'on avait vu déjà les histoires de couples, on avait vu pas mal de choses, mais on n'avait pas encore vu la famille recomposée et toutes les situations que ça peut engendrer. Je me suis donc lancée avec Mathieu et on a écrit la série".

La série "Une semaine sur deux", à partir de ce soir, sur la Une, avant le Journal Télévisé.