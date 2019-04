Deux champions du Monde de hockey présents lors d'un stage du côté d'Embourg

Le Hockey Club d’Embourg organise un stage, le “TOM BOON HOCKEY CAMPS“, destiné aux enfants entre 6 et 14 ans. Jusque vendredi, les jeunes hockeyeurs peuvent perfectionner leur maîtrise. Cerise sur le gâteau, Augustin Meurmans et Tom Boon, deux champions du Monde de hockey, étaient présents, ce matin, à ce stage.

Les 80 jeunes ont pu échanger la balle avec leurs idoles dans une ambiance très décontractée. Les deux champions ont également partagé toute leur expérience aux jeunes en travaillant les revers, les raclettes ou encore les arrêts.

Augustin et Tom se sont livrés lors d’une démonstration de hockey avec les enfants comme spectateurs. Pour Tom Boon, c’est très important d’être là : " Je suis très heureux d’être au Hockey club d’Embourg parce que dans les clubs de province, ils n’ont pas l’habitude d’avoir des internationaux qui viennent. Je crois que ça fait partie de notre rôle d’ambassadeur du sport. Cela faisait quelques jours que j’avais vraiment envie d’être ici et je vois directement l’enthousiasme des enfants, ce qui me fait chaud au cœur ".

Pour Augustin Meurmans : " On voit que les enfants sont enthousiastes et que leurs yeux s’écarquillent et ça c’est vraiment génial. Je pense qu’il y a sûrement encore plein de choses à leur apprendre et nous, on est là pour donner des conseils et les aider à s’améliorer et j’espère dans l’avenir pouvoir refaire des stages comme celui-ci ".

Une matinée placée sous le signe de la bonne humeur qui s’est terminée par une séance de dédicace. Ce moment de partage a entraîné de nombreux sourires sur le visage des enfants.

Un 2e stage d’une semaine se tiendra début juillet au Hockey club d’Embourg et le coordinateur, Pilou Maraite, annonce, d’ores-et-déjà, la présence d’autres internationaux !