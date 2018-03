Deux cents élèves assistent à une dissection de cerveau à Liège

La dissection d’un cerveau devant 200 élèves du secondaire, c’est ce qui était proposé ce vendredi après-midi à l’université de Liège dans le cadre de la semaine du cerveau. Une rare opportunité pour ces étudiants, dans le but notamment de susciter des vocations.

Une dissection de cerveau, ça ne se voit pas tous les jours. Elle aura permis aux étudiants de mieux découvrir cet organe essentiel. " Quelle est la partie du cerveau qui jour un rôle moteur ? Quelle est celle liée à l’équilibre ? Celle liée à la mémoire ? à la motivation ? Ce qui ne va plus quand on a la maladie d’Alzheimer ou ce qui ne fonctionne plus quand on a la maladie de Parkinson… Je leur montre un peu les différentes régions du cerveau impliquées dans ces fonctions ", explique Rachel Franzen, chargée de cette dissection.

Au terme de l’expérience, les élèves se disaient intéressés et inspirés : " Il y a tellement de trucs qui font que c’est une grande partie de mon corps. Si je n’ai pas mon cerveau, je ne sais pas me comporter, je ne sais pas marcher, je ne sais pas parler ou entendre ", détaille une étudiante. Un autre se dit étonné : " Ce qui m’a le plus étonné, c’est à quel point on ne comprend pas si bien le cerveau. On a l’impression que tout est déjà découvert et qu’il n’y a plus rien à voir, mais au final est n’est vraiment presque nulle part ". Une troisième est quant à elle en admiration devant le cerveau : " C’est impressionnant. Je ne m’imaginais pas autant de choses et que ça pouvait avoir autant d’impact sur certaines fonctions et de nombreuses maladies. C’est mon rêve de me lancer dans les sciences. C’est vraiment magnifique ".

L’expérience sera prolongée durant une semaine par le printemps des sciences et ses 400 activités proposées.