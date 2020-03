Deux cas de coronavirus confirmés dans une famille de Couthuin

Deux cas de coronavirus ont été confirmés mardi au sein d’une famille de Couthuin. Cette famille revenait d’une zone à risque et n’est pas passée par un hôpital, comme le confirme Eric Hautphenne, le bourgmestre de Héron, dont dépend Couthuin : "Il y a deux cas qui ont été confirmés positifs ce mardi matin. C’est une famille qui a eu le bon réflexe en revenant de vacances en Italie. Ils nous ont contactés et nous leur avons conseillé de prendre contact avec leur médecin traitant. Ce qu’ils ont fait. Et le médecin leur a conseillé de rester 24 heures à la maison et de ne pas mettre les enfants à l’école dans l’attente des résultats. Et malheureusement ces résultats montrent qu’un adulte et un enfant sont concernés. Ils sont à présent en quarantaine à domicile pour une quinzaine de jours. Ils ne se sont à aucun moment présentés dans un hôpital", précise le bourgmestre.