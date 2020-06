« Désirez-vous payer en euros ou en Belgos ? » : l’est du pays se dote de sa propre monnaie

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19 "

Vous pourrez bientôt choisir de régler l’addition en euros ou en "Belgos" dans les restaurants de l’est du pays. Le gouvernement de la Communauté germanophone instaure un chèque régional échangeable dans les commerces des neuf communes germanophones et neuf communes francophones limitrophes.