Désamour progressif pour les produits locaux ? L’exemple des Halles d’Aubel

Le retour vers les productions locales qui avait caractérisé la période de confinement de mars à mai 2020 n’est-elle plus qu’un vague souvenir ? C’est la question que l’on peut se poser au vu de la situation des Halles d’Aubel.

Il s’agit d’un lieu où au départ 25 producteurs locaux se sont réunis pour vendre leurs produits. Mais depuis, beaucoup ont quitté les lieux. En cause, un manque de fréquentation de la part du public. Luc Hollands y vendait des fromages. Ce n’est plus le cas : " En fait on se rend compte que le client est difficile à changer dans ses habitudes. Le vendredi et le samedi ça ne fonctionne absolument pas. Les halles étaient vides et il n’y avait pas de client. Le dimanche par contre ça marchait très bien grâce au marché traditionnel qui était à côté et qui draine beaucoup de monde. Ce n’était absolument pas rentable parce que l’emplacement était quand même très cher pour quelques mètres carrés. La grande majorité des artisans sont partis et c’est dommage parce que le concept était génial ", détaille-t-il.

C’est donc une difficulté pour les Halles d’Aubel, mais ce n’est pas propre à ce lieu. Des producteurs présents sur des marchés locaux se plaignent d’une situation identique. Luc Hollands est aussi le président de la coopérative Biomilk et il évoque une sorte d’effet d’opportunité : " C’est momentané. C’est lié au Covid comme ça va être lié à l’avenir à des changements climatiques. A chaque fois qu’il y aura une grosse secousse comme ça, les gens vont se retourner vers le local mais malheureusement on dirait que tout le monde à la mémoire courte. J’espère qu’un moment donné, il y aura ce déclic qui fera que les gens se diront qu’il faut que ça change. On a été très surpris par cela parce que les ventes progressaient très bien et puis d’un coup, on a entre 25 et 50 pc de diminution des ventes ", confirme le producteur.

Les producteurs locaux croisent donc les doigts pour une reprise après l’été.