Désaccord sur la stratégie de défense aux assises de Liège : les avocats de l'accusé ont déposé leur mandat

Evénement peu fréquent, mais pas exceptionnel, mercredi à la cour d’assises de Liège. Elle juge un homme, marionnettiste au Musée de la Vie Wallonne, accusé d’avoir abattu, sans mobile apparent, un sexagénaire dans un café de Liège en octobre 2017. L’accusé a toujours clamé son innocence, malgré les éléments matériels.

Mercredi en fin de journée, ses deux avocats ont déposé leur mandat. Dans la foulée, ils ont été commis d’office pour poursuivre sa défense, mais en n’étant plus liés par leur mandat. En cause : un désaccord sur la stratégie de défense. Les avocats demandent, comme leur client, son acquittement. Mais ils souhaitaient aussi que la question de l’imputabilité mentale de sa responsabilité soit posée au jury. Leur client refusait. Voilà pourquoi, ils ont déposé leur mandat et sollicité une commission d’office. Maître Séverine Solfrini, avocate de la défense : "La commission d’office a pour objectif de permettre aux avocats de ne plus rendre compte au client du mandat qui lui a été donné mais directement à notre supérieur hiérarchique, le bâtonnier, dans la mesure où le mandat qui est confié à l’avocat semble être contraire aux intérêts propres du client. L’objectif, c’est de pouvoir, en notre âme et conscience, garantir à notre client la meilleure défense de ses intérêts, quoi qu’il en pense."

Les avocats ne peuvent toutefois pas ne plus tenir compte du tout de la position de leur client. "Bien entendu, on doit garder en tête les grandes lignes qui sont les siennes.", explique Maître Séverine Solfrini, "Mais, s’il y a un conflit au niveau de notre façon d’envisager les choses par rapport à ce que lui demande et alors que, dans son intérêt, il y a des choses qui peuvent être faites, eh bien nous pouvons les mettre en œuvre."

Ce changement rend-il la position des avocats de la défense dans ce procès plus confortable ou moins confortable ? "Elle n’est jamais confortable quand on plaide un acquittement sur une demande d’assassinat, de toute façon.", répond Maître Séverine Solfrini.

Précisons aussi que, avec la commission d’office, la cour impose des avocats à l’accusé. Ce dernier ne peut donc plus s’en séparer.