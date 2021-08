Des volontaires wallons et flamands nettoient les berges de la Vesdre à Dolhain

Après les inondations, il n’y a pas que les maisons qu’il faut nettoyer. Il y a aussi les rivières. Leurs berges sont jonchées de déchets. Emportés par le courant, ceux-ci peuvent constituer des bouchons qui pourraient créer de nouvelles inondations localisées. Et puis il y a la pollution que cela engendre. D’où l’initiative conjointe de Wallonie plus propre et de River Clean-up de réunir des volontaires pour nettoyer les rivières. Ce mardi, ils étaient une septantaine, dont une cinquantaine venue de Flandre, pour une action de nettoyage de la Vesdre à Dolhain.

Des volontaires surpris par la quantité de déchets, mais motivés par un double objectif : " On a vu toutes les images des inondations en Wallonie et ça nous a aussi touchés. Et puis avec River Clean-up on essaie de nettoyer les rivières parce que tous les plastiques et les déchets dans les rivières terminent dans l’océan. Il y a déjà tellement de plastique là-bas qu’on veut nettoyer déjà ici ", détaille Florian Bauzart, membre de l’association River Clean-up.

Pour d’autres, comme Benoît, il s’agissait de renvoyer l’ascenseur : " J’ai eu un incendie il y a longtemps et il y a eu énormément de solidarité à ce moment-là donc maintenant, c’est le moment de renvoyer l’ascenseur. On retire un rideau d’une chambre à coucher, des plastiques, etc. Il faut commencer par dégager les berges pour avoir accès au lit de la rivière ", précise-t-il.

Dégager les berges, une action qui va se poursuivre semaine après semaine sous la coordination de la Jeune chambre internationale de Liège dont fait partie Lionel Legrand : " Toutes les semaines on change de commune. On reste deux jours sur la commune et puis change. La semaine prochaine on sera à Olne et on va essayer ensuite à Pepinster ", explique-t-il.

Ce mardi, l’action des volontaires a permis de récolter trois à quatre tonnes de déchets.

Les volontaires qui souhaitent participer à ce type d’action peuvent consulter le groupe Facebook clean-up floods Belgium (à partir de mercredi).