Des visites de bénévoles de la Croix-Rouge pour rompre la solitude

Les personnes isolées, il y en a beaucoup. Suite à une rupture, un décès, l’âge, ou pour de multiples autres raisons. Alors pour les aider, des bénévoles de la Croix-Rouge vont régulièrement à leur rencontre et forment ainsi une sorte de tandem. C’est le cas entre Jane, une habitante d’Ans, et Hélène Huc, bénévole à la Croix-Rouge.

Jane est septuagénaire et l’isolement fait partie de son quotidien. Sa famille habite loin d’Ans et pour elle, les visites d’Hélène, c’est particulièrement important : " C’est extrêmement important parce que c’est un contact avec l’extérieur. C’est un être humain qu’on voit et c’est un contact qui est souvent très riche et qui emplit aussi le quotidien. Ça me remotive les neurones. Echanger avec une autre personne sur plein de choses, ça vous ôte du train-train de vos propres pensées et alors ça crée des intérêts ", explique Jane Swinters.

D’origine anglaise par sa maman, elle accompagne la visite d’une tasse de thé et d’un morceau de cake aux fruits confits. Pour la reine, dit-elle. Et rapidement, le dialogue est engagé. Ce type de visite à des effets bénéfiques, comme en témoigne Hélène Huc, coordinatrice de l’accompagnement à domicile pour Liège rive gauche : " On a des gens de tous les âges et Jane est un super exemple parce que maintenant, elle ressort pour aller dans des activités et trouver de la compagnie par elle-même. Elle a retrouvé de la confiance en elle pour pouvoir ressortir et ça c’est vraiment super ", confirme-t-elle.

La Croix-Rouge recherche d’ailleurs des bénévoles pour effectuer ce type de visites. Les personnes intéressées peuvent pour cela former le 105 ou contacter la maison Croix-Rouge proche de leur domicile.