Des visites autorisées mais sous conditions à l’hôpital de la Citadelle de Liège

Des visites autorisées mais sous conditions strictes : le CHR de la Citadelle, à Liege, a tenu à rappeler les conditions d’accès à l’hôpital. Il faut dire que les nouvelles restrictions créent parfois des tensions. Des personnes qui se présentent en famille pour une visite, qui se présentent aux mauvaises heures, ou sans Covid Safe Ticket.

Des stewards supplémentaires ont été recrutés pour expliquer les conditions d’accès.

Les règles pour les visites et les consultations

Les visites sont autorisées à la Citadelle, contrairement aux hôpitaux du groupe CHC, mais de façon très encadrée : uniquement entre 15 heures et 18 heures, pour une durée d’une heure maximum et une seule personne à la fois et par jour. Pour ces visites, le covid safe ticket est requis.

Les consultations, elles, se déroulent normalement. Le Covid Safe Ticket n’est pas obligatoire pour les patients. Mais il faut se rendre seul à la consultation.

Des exceptions sont évidemment admises pour les personnes qui ont absolument besoin d’aide pour se déplacer ou se faire comprendre.

Un petit coup de fil avant votre visite peut vous faciliter la vie.

Enfin, dans tous les cas, le port du masque reste obligatoire.

Notez que des conditions semblables s'appliquent au CHU. Son site internet répond à un grand nombre de questions très pratiques sur ces conditions d'accès et de visites.