Des vigiles aux abords des piscines publiques

En cette période de canicule, les piscines publiques en plein air sont prises d'assaut. En province de Liège, le domaine de Wégimont a battu des records en accueillant durant les jours les plus chauds, jusqu'à 3.000 personnes. Une dizaine de sauveteurs sont alors présents aux abords des trois bassins du domaine. En renfort de ceux-ci, et cela depuis plusieurs années déjà, trois agents de sécurité. "Ils sont là pour rappeler les règles" souligne Eric Mestrez, directeur du domaine de Wégimont "les règles en matière de tenue vestimentaire notamment puisque, seul le maillot est autorisé au bord du bassin. Ils vérifient que les personnes ont bien leur bracelet, s'assurent qu'un enfant ne va pas rentrer seul dans la piscine, sans que les parents ne le sachent ou ne le voient...voilà, il s'agit plus de sécurité familiale, pour le grand public." A la piscine publique de Spa, c'est la première fois cet été que deux vigiles sont présents. Tout comme à Wégimont, eux-aussi travaillent en soutien des sauveteurs dont l'attention se porte en priorité sur les gens dans l'eau. "Ils sont déjà intervenus lorsque nous constatons que sur la pelouse il y a une personne en état d'ivresse qui n'aura évidemment pas l'autorisation d'aller dans l'eau " explique la directrice Alexandra Philippe " les vigiles interviennent aussi lorsqu'ils mettent la main sur des personnes qui fument certaines substances illicites donc, dans ce cas, les produits sont confisqués ou bien ils redirigent certains jeunes un peu trop turbulents vers une zone plus appropriée, plus éloignée des familles avec un bébé etc." Une initiative qui satisfait les visiteurs qui se sentent rassurés et qui s'avère vraiment nécessaire en période de grande affluence.